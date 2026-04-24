Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничении интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевые цифровые сервисы должны продолжать работу даже при ограничениях доступа к интернету. Глава государства поручил проработать соответствующий механизм.
По словам президента, как и в случае с мобильной связью, где доступны экстренные вызовы даже при отсутствии средств на счете, аналогичный подход должен быть реализован и для мобильного интернета.
«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов», — сказал глава государства на совещании с правительсвом.
Путин отметил, что работа жизненно важных сервисов, включая портал госуслуг, платежные системы и запись к врачу, должна сохраняться даже при введении ограничений. Он уточнил, что для этого уже существуют необходимые технологические решения.
Президент поручил главе министерства цифрового развития России Максуту Шадаеву заняться проработкой этого вопроса. Путин добавил, что соответствующие задачи будут поставлены и перед правоохранительными органами.
Ранее Путин подчеркнул, что жители сельских территорий не должны быть отрезаны от возможностей технологического развития. Президент сказал, что развитие высокоскоростного интернета способствует снижению оттока населения из сел.
Также Максут Шадаев предложил обеспечить стабильную связь для жителей приграничных районов за счет развития проводного интернета с подключением непосредственно к домохозяйствам.
По словам главы Минцифры, в расположенных рядом с границей с Украиной населенных пунктах фиксируются перебои в работе мобильного высокоскоростного интернета. Он связал это с мерами радиоэлектронной борьбы, а также отключениями на фоне угроз атак беспилотников.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что отключения и перебои мобильного интернета временны. По его мнению, россиянам нужно набраться терпения понять, что это делается для безопасности.
Как сообщал KP.RU, министерство цифрового развития России расширило «белые списки». Теперь без мобильного интернета смогут работать более 500 сервисов и ресурсов.