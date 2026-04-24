NBC: в Луизиане произошла очередная стрельба, есть погибший

В американском штате Луизиана произошла очередная стрельба, в результате которой погиб один человек, ещё пятеро пострадали.
По информации NBC, стрельба произошла возле фуд-корта в торговом центре Mall of Louisiana в Батон-Руже. По словам начальника местной полиции Томаса Морса-младшего, были задержаны пятеро подозреваемых.
Правоохранители продолжают расследовать инцидент и занимаются поиском других подозреваемых.
На прошлой неделе в Луизиане в результате стрельбы погибли восемь детей.
В New York Post позже отмечали, что расстрелявший детей в Луизиане был ветераном армии.