NBC: в Луизиане произошла очередная стрельба, есть погибший

В американском штате Луизиана произошла очередная стрельба, в результате которой погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

По информации NBC, стрельба произошла возле фуд-корта в торговом центре Mall of Louisiana в Батон-Руже. По словам начальника местной полиции Томаса Морса-младшего, были задержаны пятеро подозреваемых.

Правоохранители продолжают расследовать инцидент и занимаются поиском других подозреваемых.

На прошлой неделе в Луизиане в результате стрельбы погибли восемь детей.

В New York Post позже отмечали, что расстрелявший детей в Луизиане был ветераном армии.