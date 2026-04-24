Axios: КСИР установил новые мины в Ормузском проливе

По данным The Washington Post, Пентагон считает, что на полное разминирование Ормузского пролива может уйти полгода. Кроме того, сделать это вряд ли получится до окончания войны против Ирана, сообщили представители оборонного ведомства на закрытом брифинге. Доклад Пентагона означает, что высокие цены на топливо будут сохраняться еще долгое время — и будут находиться на таком уровне даже после заключения мира с Ираном, писало издание.