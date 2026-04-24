Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грушко: ЕС стоит задуматься об ущербе на Ближнем Востоке, а не вредить России

Странам Европейского союза стоит задуматься об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке вместо попыток навредить России, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Его слова приводит РИА Новости.

Грушко заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила прямой ущерб от кризиса на Ближнем Востоке в €24 млрд.

ЕС необходимо искать пути выхода из ситуации, сложившейся из-за действий США в регионе, пояснил дипломат.

По его словам, вместо этого европейские чиновники призывают граждан жертвовать интересами развития общества ради несбыточных мечтаний в отношении Москвы.

Ранее Грушко выступил с утверждением, что Евросоюз с санкциями против России идёт по самоубийственному пути.

Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше