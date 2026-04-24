Странам Европейского союза стоит задуматься об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке вместо попыток навредить России, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Его слова приводит РИА Новости.
Грушко заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила прямой ущерб от кризиса на Ближнем Востоке в €24 млрд.
По его словам, вместо этого европейские чиновники призывают граждан жертвовать интересами развития общества ради несбыточных мечтаний в отношении Москвы.
Ранее Грушко выступил с утверждением, что Евросоюз с санкциями против России идёт по самоубийственному пути.