Песков заявил о готовности одного из «Северных потоков» для поставок газа

Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье об акте международного терроризма. До этого господин Песков говорил, что Россия несколько раз запрашивала данные по взрывам на газопроводах, но так и не получила их.