Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил о готовности одного из «Северных потоков» для поставок газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из веток «Северного потока» полностью готова к эксплуатации и поставкам газа в Европу. Вторая магистраль остается в нерабочем состоянии, сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что возобновление экспорта сейчас невозможно по политическим причинам, и указал на действующие запреты со стороны ЕС. Российская сторона не видит перспектив для работы трубопроводов, сказал он. «Как мы можем видеть перспективы, если они (европейцы.— “Ъ”) запретили это?», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье об акте международного терроризма. До этого господин Песков говорил, что Россия несколько раз запрашивала данные по взрывам на газопроводах, но так и не получила их.

Подробнее — в материале «Ъ» «Версии поставлены на поток».

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше