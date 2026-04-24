Минздрав: Чечня стала самым трезвым регионом России

Чечня возглавила список регионов России с самым низким потреблением алкоголя.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передаёт РИА Новости.
Так, по информации агентства, показатель потребления чистого спирта в Чеченской Республике в марте 2026 года составил 0,02 л этанола на душу населения.
Кроме того, в лидерах рейтинга оказались Ингушетия и Дагестан, где потребление составило 0,62 л и 0,91 л соответственно.
Кроме того, ранее стало известно, что Чечня также стала самым некурящим регионом России.
