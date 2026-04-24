Иран надеется на скорое возобновление работ по достройке АЭС «Бушер»

РИА Новости: Иран надеется на возобновление РФ работ по достройке АЭС «Бушер».

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Иран находится в контакте с РФ по поводу дальнейшего строительства АЭС «Бушер», надеется на скорое возобновление работ, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов 15 апреля сообщил РИА Новости, что РФ завершила операцию по эвакуации российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС «Бушер». Как заявлял глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, на объекте остаются 20 человек для сохранности оборудования, присмотра за городком.

«Мы постоянно находимся в контакте друг с другом, надеемся, что будут созданы условия, при которых сотрудники “Росатома” смогут выполнить свою работу», — сказал Джалали.

Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.

Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за начавшегося в конце февраля военного конфликта вокруг Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше