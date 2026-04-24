Врач: на начальной стадии менингит нередко маскируется под вирусную инфекцию

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Несмотря на достижения современной медицины, он остаётся опасным заболеванием, которое может стремительно развиваться и привести к тяжёлым осложнениям.
Как предупредила в беседе с RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская, на начальной стадии менингит нередко маскируется под обычную вирусную инфекцию.
«У человека возникает общая слабость, головная боль, озноб, повышается температура тела. Однако есть симптомы, которые должны насторожить. Это усиливающаяся распирающая головная боль, выраженная светобоязнь, тошнота, рвота, не приносящая облегчения. Ещё один характерный признак — ригидность затылочных мышц, из-за которой становится сложно наклонить голову вперёд. У грудничков при менингите может появиться выбухание родничка, у маленьких детей — вялость, монотонный плач, отказ от еды», — объяснила она.
Отмечается, что менингит может иметь разную природу — вирусную, бактериальную, реже грибковую.
«Наиболее опасны бактериальные формы, особенно менингококковая, пневмококковая инфекция. Заражение чаще всего происходит воздушно-капельным путём при тесном контакте с инфицированным», — предупредила врач.
По её словам, главная опасность менингита — быстрое прогрессирование.
«В течение нескольких часов состояние человека может резко ухудшиться: могут возникнуть генерализованные судороги, нарушение сознания, падение артериального давления. Без немедленной помощи врачей возможен летальный исход. Особенно высок риск при молниеносных формах менингококковой инфекции, когда развивается инфекционно-токсический шок», — рассказала невролог.
Даже при благоприятном исходе менингит может оставлять серьёзные последствия — снижение слуха и зрения, эпилепсию, когнитивные нарушения, предупредила она.
«Профилактика менингита играет ключевую роль в защите от этой болезни. Наиболее эффективной мерой считается вакцинация против менингококковой, пневмококковой и гемофильной инфекций. Также важно соблюдать правила личной гигиены, избегать тесного контакта с людьми, имеющими респираторные симптомы, своевременно лечить инфекции лор-органов и укреплять иммунитет», — заключила эксперт.
24 апреля — Международный день борьбы с менингитом.
