Врач: на начальной стадии менингит нередко маскируется под вирусную инфекцию

«У человека возникает общая слабость, головная боль, озноб, повышается температура тела. Однако есть симптомы, которые должны насторожить. Это усиливающаяся распирающая головная боль, выраженная светобоязнь, тошнота, рвота, не приносящая облегчения. Ещё один характерный признак — ригидность затылочных мышц, из-за которой становится сложно наклонить голову вперёд. У грудничков при менингите может появиться выбухание родничка, у маленьких детей — вялость, монотонный плач, отказ от еды», — объяснила она.