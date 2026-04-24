Посол Джалали: Иран надеется на скорое возобновление Россией работ на АЭС «Бушер»

Тегеран находится в контакте с Москвой по поводу дальнейшего строительства АЭС «Бушер» и надеется на скорое возобновление работ, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Тегеран находится в контакте с Москвой по поводу дальнейшего строительства АЭС «Бушер» и надеется на скорое возобновление работ, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

«Мы постоянно находимся в контакте друг с другом, надеемся, что будут созданы условия, при которых сотрудники “Росатома” смогут выполнить свою работу», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее Россия завершила эвакуацию российских специалистов с АЭС «Бушер».

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв между тем сообщал, что Иран попросил Россию найти возможность перезагрузить проект АЭС «Бушер».

