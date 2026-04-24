Посол Джалали: Иран надеется на скорое возобновление Россией работ на АЭС «Бушер»

Тегеран находится в контакте с Москвой по поводу дальнейшего строительства АЭС «Бушер» и надеется на скорое возобновление работ, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
«Мы постоянно находимся в контакте друг с другом, надеемся, что будут созданы условия, при которых сотрудники “Росатома” смогут выполнить свою работу», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее Россия завершила эвакуацию российских специалистов с АЭС «Бушер».
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв между тем сообщал, что Иран попросил Россию найти возможность перезагрузить проект АЭС «Бушер».
Узнать больше по теме
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.