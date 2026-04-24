В ГД предложили увеличить ежемесячные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС

КПРФ предложила увеличить ежемесячные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили повысить размеры ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС до шести тысяч рублей, а для проживающих в зоне с правом отселения — до 1,5 тысяч рублей.

Соответствующее обращение депутаты направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Юрий Афонин, Андрей Алехин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Казбек Тайсаев.

«Считаем целесообразным и экономически обусловленным необходимость существенного повышения размеров ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии до шести тысяч рублей и до 1,5 тысячи рублей для проживающих в зоне с правом отселения», — сказано в обращении.

Также парламентарии предложили провести соразмерную индексацию иных денежных выплат, предназначенных для граждан, подвергшихся воздействию последствий катастрофы на ЧАЭС.

В беседе с РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что ликвидаторы Чернобыльской аварии — это советские герои, которые, рискуя жизнью, защитили от глобального радиационного заражения весь мир, здоровье всех ликвидаторов сильно подорвано облучением, а сегодня даже самым молодым из них — около 60 лет, большинству же — еще больше.

По словам депутата, практически всем им приходится тратить большие суммы на поддержание здоровья, поэтому и предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты для них, а впоследствии индексировать ее каждый год, равно как и все другие положенные им выплаты.

«Те же меры — увеличение выплат и их ежегодную индексацию — мы предлагаем в отношении жителей территорий, подвергшихся радиационному загрязнению. Мы убеждены, что государство должно сегодня поддержать чернобыльцев», — подытожил Афонин.

Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше