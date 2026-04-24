В ГД предложили увеличить ежемесячные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС

В беседе с РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что ликвидаторы Чернобыльской аварии — это советские герои, которые, рискуя жизнью, защитили от глобального радиационного заражения весь мир, здоровье всех ликвидаторов сильно подорвано облучением, а сегодня даже самым молодым из них — около 60 лет, большинству же — еще больше.