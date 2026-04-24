Песков: ЕС ввел санкции против Киргизии не за «верность России»

Киргизия исходит из своих интересов в отношениях с Россией, она руководствуется принципами суверенитета и собственной выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, можно ли назвать включение Киргизии в 20-й пакет санкций ЕС «наказанием за верность России».

«Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам… И в этом случае уже это оправданный риск», — сказал господин Песков в разговоре с «Первым каналом». По его словам, экономическое сотрудничество России и Киргизии выгодно обеим сторонам. «У нас действительно сотрудничество носит взаимовыгодный характер, в экономическом плане и мы зарабатываем, и Киргизия зарабатывает», — добавил он.

В 20-м пакета санкций против РФ Евросоюз запретил экспорт в Киргизию станков с числовым программным управлением из-за риска реэкспорта. Кроме того, ЕС запретил проведение транзакций с четырьмя банками в Киргизии, Лаосе и Азербайджане за предполагаемое содействие России.

