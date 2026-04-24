В ЦАМТО назвали Т-90М самым продвинутым танком в мире

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский танк Т-90М является самым продвинутым среди своих конкурентов на сегодняшний день. Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в журнале «Национальная оборона», который есть в распоряжении ТАСС.
«Танк Т-90М обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века: всеракурсной защитой, мощными, надежными трансмиссией и двигателем. Высокоавтоматизированный боевой модуль оборудован мультиспектральным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира. Это дает возможность командиру не только получить детальную информацию о ситуации, но и управлять вооружением боевой машины. По своей компоновке Т-90М — самый продвинутый танк в мире», — пишут эксперты.
Они указывают, что универсальность шасси Т-90 делает его самой популярной базой для производства других машин. «На этой платформе создано большое количество спецтехники, среди которой универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), ИМР 3 М, БМР-3М, БРЭМ 1 М, боевая машина поддержки танков (БМПТ), ТОС 1А, “Солнцепек”, — поясняется в материале.
Кроме того, там подчеркивается, что танки Т-90 новых модификаций на 15−20 тонн легче западных аналогов и при этом обладают более мощной и эффективной бронезащитой и пушкой большего калибра.
«С учетом комплекта дополнительной защиты верхней полусферы, других пассивных и активных средств противодействия, разработанных на основе опыта СВО, танк Т-90М представляет собой весьма сложную цель для поражения на поле боя», — добавляют эксперты.