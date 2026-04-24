Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Киргизия не проявляет верность России, а защищает свои интересы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции Евросоюза в отношении Киргизии, заявил, что Бишкек в отношениях с Москвой действует исходя из собственных интересов, а сотрудничество между странами носит взаимовыгодный характер. Об этом он заявил в четверг, 23 апреля, в комментарии Первому каналу.

По словам Пескова, если страна что-то делает ради своих интересов, это дает ей определенную выгоду, которая превышает потенциальные риски. Он отметил, что партнерство России и Киргизии экономически взаимовыгодно.

— Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам, — пояснил пресс-секретарь.

23 апреля страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала введение очередного пакета санкций против в России со стороны Европейского союз (ЕС). По ее словам, наиболее удачное описание этой ситуации может дать журналист Владимир Соловьев.

Европейский союз в рамках нового пакета санкций вводит полный секторальный запрет на поставщиков и платформы, созданные в России, для перевода и обмена криптоактивов.

