Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции Евросоюза в отношении Киргизии, заявил, что Бишкек в отношениях с Москвой действует исходя из собственных интересов, а сотрудничество между странами носит взаимовыгодный характер. Об этом он заявил в четверг, 23 апреля, в комментарии Первому каналу.
По словам Пескова, если страна что-то делает ради своих интересов, это дает ей определенную выгоду, которая превышает потенциальные риски. Он отметил, что партнерство России и Киргизии экономически взаимовыгодно.
— Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам, — пояснил пресс-секретарь.
23 апреля страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала введение очередного пакета санкций против в России со стороны Европейского союз (ЕС). По ее словам, наиболее удачное описание этой ситуации может дать журналист Владимир Соловьев.
Европейский союз в рамках нового пакета санкций вводит полный секторальный запрет на поставщиков и платформы, созданные в России, для перевода и обмена криптоактивов.