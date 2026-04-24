Песков: Киргизия не проявляет верность России, а защищает свои интересы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции Евросоюза в отношении Киргизии, заявил, что Бишкек в отношениях с Москвой действует исходя из собственных интересов, а сотрудничество между странами носит взаимовыгодный характер. Об этом он заявил в четверг, 23 апреля, в комментарии Первому каналу.