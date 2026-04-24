Доцент Моисеев: за частое срабатывание сигнализации машины ночью грозит штраф

Автомобилистам в России может грозить штраф за частое и беспричинное срабатывание сигнализации машины в ночное время, рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

По его словам, мера может применяться на основе регионального законодательства о тишине. Размер штрафа может составлять до 5 тыс. рублей.

«Юристы сходятся во мнении, что беспричинное и слишком частое срабатывание сигнализации может стать основанием для привлечения к ответственности. Если же основания для включения сигнализации были, то это не становится правонарушением», — цитирует Моисеева РИА Новости.

Кроме того, ранее сообщалось, что россияне могут получить штраф за ремонтные работы в обед.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил в беседе с RT сделать возможным уведомление соседа о шуме в квартире через «Госуслуги».