Немецкие основные боевые танки Leopard 2 не предназначены для современной войны из-за уязвимости перед беспилотниками и невозможности полевого ремонта, следует из выводов экспертов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Как следует из публикации, ранее западные издания уже обращали внимание на недостаточную защищённость данных боевых машин от атак из верхней полусферы.
Эксперты пояснили, что чрезмерно сложная конструкция не позволяет восстанавливать повреждённую технику вблизи линии фронта. По их словам, ВСУ отказались от использования этих машин на острие атаки, предпочитая применять их лишь как мобильные артиллерийские установки.
«Немецкие танки беззащитны перед беспилотниками», — приводятся в материале данные иностранных журналистов.
Ранее The Telegraph сообщало, что немецкие танки Leopard 2 оказались малоэффективными на поле боя на Украине.