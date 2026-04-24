Посольство США в Киеве охраняла фирма, вербовавшая бывших детей-солдат

Британская фирма Aegis Defence Services неоднократно оказывалась в центре этических скандалов. Согласно расследованию газеты Guardian от 2016 года, компания ради сокращения издержек в ходе иракской кампании США массово вербовала наемников в Сьерра-Леоне, выяснило агентство. Бывшее руководство фирмы признавало, что при найме не проводилась проверка на предмет того, были ли рекруты в прошлом детьми-солдатами, которых принудительно заставляли участвовать в гражданских войнах в Африке.