МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Государственный департамент США выделил 39,7 миллиона долларов на охрану посольства в Киеве компании GardaWorld, которая поглотила британскую ЧВК Aegis, нанимавшую бывших детей-солдат из Африки для конфликта в Ираке, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы Соединенных Штатов.
Контракт на охрану посольства в Киеве был заключен в начале конфликта на Украине в 2022 году и рассчитан до мая 2033 года, когда его полная стоимость могла достигнуть почти 280 миллионов долларов.
Британская фирма Aegis Defence Services неоднократно оказывалась в центре этических скандалов. Согласно расследованию газеты Guardian от 2016 года, компания ради сокращения издержек в ходе иракской кампании США массово вербовала наемников в Сьерра-Леоне, выяснило агентство. Бывшее руководство фирмы признавало, что при найме не проводилась проверка на предмет того, были ли рекруты в прошлом детьми-солдатами, которых принудительно заставляли участвовать в гражданских войнах в Африке.
В 2015 году Aegis была выкуплена канадской корпорацией GardaWorld. Несмотря на смену владельца и названия на GardaWorld Federal Services, в реестрах США компания сохранила прежний идентификатор (UEI), что подтверждает прямую преемственность между нынешним подрядчиком в Киеве и британской ЧВК, выяснило агентство.
Как стало известно, киевский контракт — часть глобальной программы Worldwide Protective Services III с общим бюджетом в 1,6 миллиарда долларов. В рамках этого же соглашения GardaWorld обеспечивает охрану американских дипломатических миссий в других «горячих точках», включая Багдад (387,3 миллиона долларов) и Центральноафриканскую Республику.