Сийярто: Венгрия никогда не служила интересам России

Уходящий в отставку министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не жалеет о выстраивании отношений с Россией. По его словам, контакты с Москвой позволили стране получать более дешевые энергоресурсы. При этом он заявил, что Будапешт никогда не служил интересам России, а обвинения в этом, по его мнению, звучат «очень оскорбительно».