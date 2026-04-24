Хакеры сообщили о взломе украинского телеканала «Freeдом»

Ранее сообщалось, что хакеры, связанные с Россией, получили доступ к большому числу почтовых ящиков. Речь шла о более чем 170 аккаунтах украинских прокуроров и следователей. Также были взломаны десятки аккаунтов чиновников из стран НАТО и Балканского региона. Инциденты происходили в период с сентября 2024 по март 2026 года. Среди пострадавших ведомств назывались Специализированная прокуратура в сфере обороны и Агентство по розыску активов. В украинских правоохранительных органах заявили, что проверяют информацию о возможных утечках.