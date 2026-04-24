Хакеры сообщили о взломе украинского телеканала «Freeдом»

Пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» заявила о взломе внутренней базы украинского телеканала «Freeдом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В данный момент мы взломали защищённый корпоративный мессенджер Element редакции “Freeдом” и получили доступ к внутренней базе телеканала», — рассказали хакеры.

По их словам, в базу входили планировщики, а также список всех сотрудников с личными данными и фотографиями. В результате атаки были уничтожены 49 внутренних проектов телеканала. Группировка считает, что подобные операции дают сигнал другим СМИ.

Ранее сообщалось, что хакеры, связанные с Россией, получили доступ к большому числу почтовых ящиков. Речь шла о более чем 170 аккаунтах украинских прокуроров и следователей. Также были взломаны десятки аккаунтов чиновников из стран НАТО и Балканского региона. Инциденты происходили в период с сентября 2024 по март 2026 года. Среди пострадавших ведомств назывались Специализированная прокуратура в сфере обороны и Агентство по розыску активов. В украинских правоохранительных органах заявили, что проверяют информацию о возможных утечках.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

