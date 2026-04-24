КПРФ предложила увеличить ежемесячные выплаты чернобыльцам

«Считаем целесообразным и экономически обусловленным необходимость существенного повышения размеров ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии до 6 тыс. рублей и до 1,5 тыс. рублей для проживающих в зоне с правом отселения», — передаёт текст обращения РИА Новости.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин при этом отметил, что ликвидаторы Чернобыльской аварии — это советские герои, которые, рискуя жизнью, защитили от глобального радиационного заражения весь мир. По его словам, их здоровье сильно подорвано облучением, и сегодня практически всем им приходится тратить большие суммы на его поддержание.
«Поэтому и предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты для них, а впоследствии индексировать её каждый год, равно как и все другие положенные им выплаты», — отмечает агентство.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставить всем ликвидаторам Чернобыльской катастрофы компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в 50%.