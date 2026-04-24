КПРФ предложила увеличить ежемесячные выплаты чернобыльцам

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили повысить размеры ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили повысить размеры ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

«Считаем целесообразным и экономически обусловленным необходимость существенного повышения размеров ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии до 6 тыс. рублей и до 1,5 тыс. рублей для проживающих в зоне с правом отселения», — передаёт текст обращения РИА Новости.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин при этом отметил, что ликвидаторы Чернобыльской аварии — это советские герои, которые, рискуя жизнью, защитили от глобального радиационного заражения весь мир. По его словам, их здоровье сильно подорвано облучением, и сегодня практически всем им приходится тратить большие суммы на его поддержание.

«Поэтому и предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты для них, а впоследствии индексировать её каждый год, равно как и все другие положенные им выплаты», — отмечает агентство.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставить всем ликвидаторам Чернобыльской катастрофы компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в 50%.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше