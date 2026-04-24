Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зачем приехал?»: в Киеве набросились на принца Гарри

Соскин: упрек принца Гарри в сторону Трампа грозит Киеву большой проблемой.

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Упрек британского принца Гарри в адрес президента США Дональда Трампа может негативно сказаться на помощи Киеву, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причем тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая еще аукнется Киеву», — сказал он.

По словам эксперта, принц Гарри скорее сыграл на руку критикам Киева, когда в очередной раз показал непонимание причин украинского конфликта.

«Давайте говорить прямо: Зеленский часто устраивает шоу, приглашая всяких шутов, но в этот раз эксперимент не удался. Будет здорово, если Трамп закроет глаза на этого принца и его сказки», — подытожил Соскин.

В четверг принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом, в ходе которого он сказал, что хотел бы видеть более активные действия со стороны Трампа по прекращению конфликта на Украине. Трамп в ответ заявил, что последний не выступает от имени Великобритании.

С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17−18 февраля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.

Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.
Читать дальше