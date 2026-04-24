Государственный департамент США выделил $39,7 млн на охрану посольства в Киеве компании GardaWorld, которая ранее поглотила нанимавшую бывших детей-солдат британскую ЧВК Aegis, следует из американских правительственных документов.
Как следует из материалов, соответствующее соглашение было заключено в 2022 году и рассчитано до мая 2033 года.
Канадская корпорация GardaWorld выкупила скандально известную британскую ЧВК в 2015 году, однако в американских реестрах подрядчик сохранил за собой прежний идентификатор.
Журналисты напомнили, что ради сокращения издержек в ходе иракской кампании ЧВК Aegis массово вербовала наёмников в Сьерра-Леоне. Бывшее руководство признавало, что рекрутов не проверяли на предмет принудительного участия в гражданских войнах в качестве детей-солдат.
