Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп нанял для охраны посольства в Киеве ЧВК, вербовавшую детей-солдат

Государственный департамент США выделил $39,7 млн на охрану посольства в Киеве компании GardaWorld, которая ранее поглотила нанимавшую бывших детей-солдат британскую ЧВК Aegis, следует из американских правительственных документов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из материалов, соответствующее соглашение было заключено в 2022 году и рассчитано до мая 2033 года.

Канадская корпорация GardaWorld выкупила скандально известную британскую ЧВК в 2015 году, однако в американских реестрах подрядчик сохранил за собой прежний идентификатор.

Журналисты напомнили, что ради сокращения издержек в ходе иракской кампании ЧВК Aegis массово вербовала наёмников в Сьерра-Леоне. Бывшее руководство признавало, что рекрутов не проверяли на предмет принудительного участия в гражданских войнах в качестве детей-солдат.

Ранее кавалер Ордена Мужества боец с позывным Святой заявил, что наёмники ВСУ из французского Иностранного легиона и ЧВК Forward Observation Group (США) воюют в зоне СВО.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше