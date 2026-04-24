Россияне на Бали застряли на скале, их эвакуировали вертолётом

Двое россиян не смогли самостоятельно спуститься со скалы у пляжа Чемонгкак на индонезийском острове Бали. Для их спасения понадобился вертолёт.

По информации Media Indonesia, после запроса об эвакуации на место происшествия были направлены восемь человек.

«Учитывая удалённое местоположение пострадавших и ограниченное время из-за повышения уровня моря, команда решила провести эвакуацию с помощью вертолёта…», — говорится в статье.

Отмечается, что состояние туристов после эвакуации в целом оценивается как удовлетворительное. Один их мужчин получил лёгкие травмы ноги и локтя. От госпитализации оба отказались.

Ранее сообщалось, что россиянка на Бали получила болезненную сыпь после контакта с гусеницей.

В феврале гражданка России умерла на индонезийском острове Бали после внезапной потери сознания около бассейна.