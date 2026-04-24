Финансист Елин рассказал, что блокировку карты можно снять без посещения банка

Эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин рассказал агентству «Прайм», как оперативно разблокировать карту без посещения банка.
По его словам, в 2026 году термин «быстрое снятие ограничений» должен подразумевать подтверждение через доверенное устройство или биометрию, а не физическое перемещение клиента.
«Если банк требует личного визита при ложной блокировке — это повод сменить банк», — пояснил эксперт.
При этом Елин добавил, что при трёх неверных вводах ПИН-кода человеку действительно придётся идти в офис с паспортом. Но при фрод-блокировках или подозрительных транзакциях передовые банки уже используют биометрию.
