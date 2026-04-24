Кандидат в президенты Колумбии Баррерас пообещал бороться с наёмничеством

Кандидат в президенты Колумбии от левой коалиции Frente por la Vida Рой Баррерас в случае своей победы на выборах намерен бороться с наёмничеством с помощью гуманитарных и правовых мер.
Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.
Баррерас выступил категорически против участия граждан своей страны в зарубежных вооружённых конфликтах.
Он пояснил, что убийство ради денег является крайне низким поступком и не может быть оправдано экономическими трудностями. По его словам, государство обязано оказывать помощь вовлечённым в подобные инциденты людям, включая содействие в спасении пленных и обеспечение репатриации тел погибших.
«С этим явлением должны бороться не только в Колумбии, но и во всех странах», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток анонимный источник РИА Новости рассказал, что наёмники из Колумбии, которые отправляются на Украину, в итоге возвращаются на родину инвалидами.