В США арестовали спецназовца за ставки на отстранение Мадуро от власти

Согласно обвинительному заключению, в конце декабря спецназовец открыл счет на площадке прогнозов и за неделю сделал 13 ставок на общую сумму около $33 тыс. Как утверждает обвинение, Ван Дайк имел доступ к секретным планам захвата Мадуро еще до заключения пари. Крупный выигрыш, выплаченный после свержения президента, почти сразу же привлек внимание правоохранительных органов.
Ван Дайку предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая кражу и неправомерное использование конфиденциальной правительственной информации, а также мошенничество. Первое судебное заседание пройдет в Северной Каролине. В Polymarket заявили, что самостоятельно выявили подозрительную активность и передали данные об инсайдере в Минюст.
Арест и предъявление обвинения стали первым случаем, когда Министерство юстиции США преследует военнослужащего по закону о торговле инсайдерской информацией на рынке прогнозов.