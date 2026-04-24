В США арестовали спецназовца за ставки на отстранение Мадуро от власти

Министерство юстиции США объявило об аресте военнослужащего спецназа Ганнона Кена Ван Дайка, участвовавшего в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его обвиняют в использовании инсайдерской информации: по данным следствия, он заработал более $400 тыс. на ставках о смещении венесуэльского лидера на платформе Polymarket, передает CNN.

Источник: Reuters

Согласно обвинительному заключению, в конце декабря спецназовец открыл счет на площадке прогнозов и за неделю сделал 13 ставок на общую сумму около $33 тыс. Как утверждает обвинение, Ван Дайк имел доступ к секретным планам захвата Мадуро еще до заключения пари. Крупный выигрыш, выплаченный после свержения президента, почти сразу же привлек внимание правоохранительных органов.

Ван Дайку предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая кражу и неправомерное использование конфиденциальной правительственной информации, а также мошенничество. Первое судебное заседание пройдет в Северной Каролине. В Polymarket заявили, что самостоятельно выявили подозрительную активность и передали данные об инсайдере в Минюст.

По информации ABC News, основной доход принесла ставка в $32,5 тыс. на то, что Мадуро покинет свой пост до 31 января — она обеспечила доходность в 1242%. Суммарно спецназовец поставил на четыре различных исхода, связанных с вторжением США в Венесуэлу.

Арест и предъявление обвинения стали первым случаем, когда Министерство юстиции США преследует военнослужащего по закону о торговле инсайдерской информацией на рынке прогнозов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше