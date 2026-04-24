Боевые москиты растерзают флот США: главная новость о войне 24 апреля

Иран вывел для защиты Ормузского пролива «москитный флот» из быстроходных катеров, оснащенных противокорабельными ракетами. Согласно спутниковым снимкам, у берегов Исламской Республики находится более 30 таких судов.
Комментируя главную новость войны на ближнем Востоке от 24 апреля, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил aif.ru, что помимо «москитного флота» пролив со стороны Ирана могут патрулировать мини-подлодки.
«Так называемый “москитный флот” — это флот прибрежного действия из небольших кораблей, некоторые из которых вооружены ракетами. Эти суда осуществляют патрулирование и защиту Ормузского пролива, в какой-то степени могут выйти за пределы. То есть это сугубо оборонительные корабли, которых у Ирана было очень много. Ранее Трамп говорил, что флот Ирана уничтожил весь, но выясняется, что поторопился. Что-то частично уничтожено, но большая часть всё-таки осталась. Думаю, что там ещё есть и мини-подводные лодки. По факту, они блокируют свою часть пролива. Американцы — у входа в него, иранцы — у выхода», — сказал Василий Дандыкин.
По словам собеседник издания, Иран с самого начала показал, что может ответить с самого начала по всем аспектам, когда наносил удары по базам США и тем государствам, которые эти базы разместили.
«Ирану остаётся чем отвечать, и, думаю, ещё не всё Тегеран применил. Потому что есть ещё гиперзвуковые ракеты, которые являются достаточно серьёзным оружием против флота», — сказал он.
Военный эксперт напомнил, что иранские баллистические ракеты долетали по базы Диего-Гарсия, а это 4 500 км. Это означает, что вооружение Ирана вполне может достать американские корабли, которые США для защиты держит на большом расстоянии.