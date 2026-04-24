В Кремле заявили о блокировке поставок — готовый «Северный поток» простаивает

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из веток газопровода «Северный поток» не подлежит эксплуатации, тогда как вторая технически способна к поставкам, однако ограничения со стороны Европы не позволяют использовать ее.

По его словам, один из трубопроводов поврежден и не может быть задействован. Второй сохраняет техническую готовность к транспортировке газа, но поставки не осуществляются из-за введенных ограничений.

Песков отметил, что при существующих условиях говорить о перспективах возобновления поставок невозможно. Он указал, что европейская сторона запретила использование маршрута, несмотря на его готовность.

Взрывы на экспортных газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года. После этого Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Российская сторона, как заявлялось ранее, направляла запросы о предоставлении данных по обстоятельствам произошедшего, однако ответа на них получено не было.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше