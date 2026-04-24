В Кремле заявили о блокировке поставок — готовый «Северный поток» простаивает

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из веток газопровода «Северный поток» не подлежит эксплуатации, тогда как вторая технически способна к поставкам, однако ограничения со стороны Европы не позволяют использовать ее.
По его словам, один из трубопроводов поврежден и не может быть задействован. Второй сохраняет техническую готовность к транспортировке газа, но поставки не осуществляются из-за введенных ограничений.
Песков отметил, что при существующих условиях говорить о перспективах возобновления поставок невозможно. Он указал, что европейская сторона запретила использование маршрута, несмотря на его готовность.
Взрывы на экспортных газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года. После этого Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма.
Российская сторона, как заявлялось ранее, направляла запросы о предоставлении данных по обстоятельствам произошедшего, однако ответа на них получено не было.
