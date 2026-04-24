Юрист Елисеев рассказал, в какой срок товар можно вернуть в магазин

Член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев рассказал, в какой срок россияне могут вернуть в магазин купленный товар.
«Срок возврата товара по общему правилу составляет 14 дней, начиная со следующего дня после покупки, для технически сложных товаров — 15 дней, семь дней для онлайн-покупок», — цитирует его РИА Новости.
При этом эксперт добавил, что магазин может установить и более долгий срок для возврата качественных товаров.
