Экс-глава ВМС США пытался уговорить Трампа не отправлять его в отставку

Бывший глава Военно-морских сил США Джон Фелан предпринял безуспешную попытку убедить президента США Дональда Трампа не отправлять его в отставку.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Руководство Пентагона обвинило военного в недостаточной скорости реализации президентских программ в сфере судостроения.

По словам журналистов, в среду, 22 апреля, Фелан целый час ожидал Трампа в вестибюле Белого дома, надеясь, что президент сохранит за ним должность, однако получил отказ.

«Верховный главнокомандующий поддержал решение Хегсета», — говорится в сообщении издания.

23 апреля Трамп прокомментировал отставку Фелана, назвав её личным выбором самого экс-министра.

Ранее издание Axios писало, что Фелан лишился своей должности из-за конфликта с главой Пентагона Питом Хегсетом.

