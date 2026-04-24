Дроны по России бьют ежедневно — ВСУ нарастили запуск до сотни в сутки

15 апреля Минобороны России сообщило о странах, где размещены мощности по производству беспилотников для ВСУ. В перечне названы Великобритания, Германия, Дания, Латвия и еще несколько государств. Отдельно отмечено, что комплектующие для дронов изготавливаются на предприятиях в Европе, а также в Израиле и Турции.