Дроны по России бьют ежедневно — ВСУ нарастили запуск до сотни в сутки

Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» заявили, что у Вооруженных сил Украины нет ограничений по выпуску беспилотников самолетного типа и они регулярно применяют их против целей на территории России.
По приведенным данным, удары наносятся по нефтяной инфраструктуре, электроподстанциям и химическим предприятиям. Указывается, что атаки фиксируются практически ежедневно, при этом число задействованных аппаратов может превышать сотню.
15 апреля Минобороны России сообщило о странах, где размещены мощности по производству беспилотников для ВСУ. В перечне названы Великобритания, Германия, Дания, Латвия и еще несколько государств. Отдельно отмечено, что комплектующие для дронов изготавливаются на предприятиях в Европе, а также в Израиле и Турции.
Позднее британская газета Daily Express писала, что публикация сведений о расположении филиалов украинских компаний, связанных с выпуском беспилотников, представляет угрозу для Великобритании.
