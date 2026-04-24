Тучи железных москитов: страшное оружие Ирана терзает военных США в Ормузе

«Так называемый “москитный флот” — это флот прибрежнего действия из небольших кораблей, некоторые из которых вооружены ракетами. Эти суда осуществляют патрулирование и защиту Ормузского пролива, в какой-то степени могут выйти за пределы. То есть это сугубо оборонительные корабли, которых у Ирана было очень много. Ранее Трамп говорил, что флот Ирана уничтожил весь, но выясняется, что поторопился. Что-то частично уничтожено, но, большая часть всё-таки осталась. Думаю, что там ещё есть и мини-подводные лодки. По факту, они блокируют свою часть пролива. Американцы у входа в него, иранцы у выхода», — объяснил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.