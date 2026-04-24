Тучи железных москитов: страшное оружие Ирана терзает военных США в Ормузе

Начиная войну с Ираном, США были уверены в быстрой победе. Но Тегеран оказался серьезным противником, которому есть, что противопоставить Соединенным штатам.
«Москитный флот» из десятков быстроходных катеров КСИР блокирует Ормузский пролив у выхода и захватывает контейнеровозы.
«Так называемый “москитный флот” — это флот прибрежнего действия из небольших кораблей, некоторые из которых вооружены ракетами. Эти суда осуществляют патрулирование и защиту Ормузского пролива, в какой-то степени могут выйти за пределы. То есть это сугубо оборонительные корабли, которых у Ирана было очень много. Ранее Трамп говорил, что флот Ирана уничтожил весь, но выясняется, что поторопился. Что-то частично уничтожено, но, большая часть всё-таки осталась. Думаю, что там ещё есть и мини-подводные лодки. По факту, они блокируют свою часть пролива. Американцы у входа в него, иранцы у выхода», — объяснил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По мнению военного эксперта, боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжаться еще некоторое время.
«Скорее всего, они попытаются ещё повоевать. Что-то ещё осталось у них, чтобы пострелять, ракеты и так далее. Американцы подтягивают еще свои корабли. А с другой стороны, после того, что случилось, опасаются, как бы ни было хуже. Иран показал, что он может успешно противостоять, показал с самого начала по всем аспектам, когда наносил удары по базам», добавил Дандыкин.
Ранее стало известно, что в Оманском заливе американский ракетный эсминец USS Spruance (DDG-111) открыл огонь из 127-мм палубного орудия Mark 45. Его целью стал иранский грузовой корабль Touska, который категорически отказывался подчиняться требованиям остановиться на фоне введённой администрацией Трампа морской блокады.