Заговор бывшей: вероятная любовница раскрыла позор Зеленского

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, занимавшая эту должность с 2019 по 2021 год, помогает лидеру фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, нынешнему главе офиса президента Кириллу Буданову* и министру обороны Украины Михаилу Федорову «мочить» Зеленского, чтобы доказать, что на Украине есть другая политическая сила. Об этом aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Мендель в последние дни активно критикует своего экс-руководителя. Она выступила с критикой его заявлений о взаимоотношениях с Евросоюзом и слов о президенте США Дональде Трампе.
«Внутри Украины прошлой осенью образовалась группа, в которую входит Арахамия, Буданов и Федоров. Эта троица принялась решать вопрос отставки бывшего главы офиса Зеленского Ермака и переформатирования власти в целом. Сейчас мы видим, что у этой группы линия, отличная от политики Зеленского. Буданов говорит о возможности заключения перемирия или мира, что не нужно призывать людей, нужно прекратить “бусификацию”, и говорит, что Украина не производит оружие, а только собирает из закупленных деталей. И Мендель сегодня по факту тот же пресс-секретарь, только этой команды. Она помогает им “мочить” Зеленского и показывать, что на Украине есть другая политическая сила, которая ведет отдельную политику и именно с ней нужно договариваться», — сказал Вакаров.
По словам политолога, группа Арахамии, Буданова и Федорова является проамериканской.
«Это протрамповская группа. Они не цепляются за Европу, не хотят как такового объединения», — подытожил Вакаров.
На Украине долгое время ходил слух о том, что Мендель была не просто пресс-секретарем Зеленского, но и его любовницей.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.