Пентагон разрабатывает новые планы ударов по Ирану на случай срыва перемирия

Если в первый месяц операции против Ирана авиация США била по целям в глубине иранской территории, то новый план предполагает удары по целям, расположенным вокруг стратегических водных путей — Ормузского пролива, южной части Персидского и Оманского заливов. Согласно планам, основными целями ударов должны будут стать быстроходные ударные катера, минные заградители и другие средства, с помощью которых Тегеран может блокировать морские коридоры.