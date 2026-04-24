Юрист Курбаков рассказал, как оплачивается работа в выходные и праздники

Работа в выходные или праздники оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным выходным днём, рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

При этом он отметил, что о привлечении к работе работодатель должен уведомить сотрудника в письменной форме.

«Если работодатель не оплатит работу в выходной или праздник в двойном размере, то работник вправе обратится в суд», — цитирует Курбакова РИА Новости.

По его словам, срок обращения составляет три месяца со дня, когда сотрудник узнал о нарушении.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, как россияне относятся к подработке в период майских праздников. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

В Госдуме между тем объяснили, что часть пенсионеров получит деньги досрочно из-за праздников.