Юрист Курбаков рассказал, как оплачивается работа в выходные и праздники

Работа в выходные или праздники оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным выходным днём, рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
При этом он отметил, что о привлечении к работе работодатель должен уведомить сотрудника в письменной форме.
«Если работодатель не оплатит работу в выходной или праздник в двойном размере, то работник вправе обратится в суд», — цитирует Курбакова РИА Новости.
По его словам, срок обращения составляет три месяца со дня, когда сотрудник узнал о нарушении.
