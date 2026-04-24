Адвокат Барканов раскрыл, чего нельзя требовать от наследника в завещании

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону без указания причин. В определённых случаях наследодатель, составляя завещание, может включить в него соответствующие распоряжения.
Об этом рассказал в беседе с RT Александр Барканов, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук.
«Специальные нормы гражданского законодательства о наследовании по завещанию предусматривают, что свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве наследников первой очереди (несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруги, родители и иждивенцы наследодателя)», — подчеркнул собеседник RT.
Согласно закону, завещание является односторонней сделкой, которая создаёт права и обязанности после открытия наследства, то есть после смерти наследодателя, добавил специалист.
«В этой связи на завещание, как и на любую другую сделку, распространяются общие правила об основаниях недействительности. Так, недействительной, то есть не влекущей правовых последствий, является сделка, противоречащая закону или иным нормативным правовым актам», — объяснил он.
В таких случаях, по словам адвоката, можно получить отказ нотариуса в удостоверении завещания — либо наследники и иные заинтересованные лица могут оспорить незаконное завещание в суде.
«Не всегда неправомерность последней воли наследодателя вступает в очевидное формальное противоречие с законом, иногда можно столкнуться с так называемой правовой неопределённостью относительно того, как именно и под чьим контролем будет реализована воля умершего. Например, в нотариальной практике имелся случай, когда пожилой пенсионер хотел завещать своё жильё внуку при условии, что тот окончит вуз», — подчеркнул собеседник RT.
Барканов рассказал, что нотариус в закреплении такого условия отказал, поскольку проконтролировать его выполнение на практике невозможно: пойти учиться можно в любом возрасте, даже спустя много лет после открытия наследства, кому будет принадлежать недвижимость все эти годы, неясно.
«Иногда встречаются довольно экзотические пожелания завещателей, связанные с сакрализацией ритуальных обрядов погребения и прощания, например развеять прах умершего в определённом месте. Это может противоречить санитарным и иным нормам», — предупредил специалист.
Кроме того, нельзя составить завещание, согласно которому «дом переходит моему сыну, если он до моей смерти будет выплачивать ежемесячно по 100 тыс. рублей», привёл пример он.
«На этот случай существует такой институт и самостоятельное основание наследования, как наследственный договор. В завещании также запрещено ограничивать права наследников по распоряжению наследством (например, продавать дом или долю в компании). Нельзя ограничивать личные права наследника и ставить условия для получения наследства или определения размера его доли (например, только если наследник вступит в брак и заведёт детей или, наоборот, скажем, не женится)», — объяснил юрист.
Многие настолько любят своих домашних животных и переживают об их дальнейшей судьбе, что желают указать их в качестве получателей наследства в завещании, добавил собеседник RT.
«Но законодательство Российской Федерации не допускает таких действий. Тем не менее человек может открыть фонд для своего любимого питомца, который будет содержать животное в случае смерти хозяина», — заключил он.
