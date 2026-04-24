«Катастрофа»: в США испугались нового плана Трампа

«Он (Трамп. — Прим. ред.) по-прежнему обдумывает катастрофическое наземное вторжение, а его отказ прекратить войну сохраняет контроль Ирана над проливом и поддерживает катастрофически высокие цены на энергоносители», — написал он.
По словам сенатора, трудно поверить, но ущерб от войны Трампа с Ираном может стать еще больше.
«Эта война убивает американцев, вызывает глобальный продовольственный кризис, делает Иран сильнее, ослабляет Америку и способствует одной из самых масштабных коррупционных схем в нашей истории», — подытожил он.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
В марте New York Times сообщала о планах Пентагона перебросить в регион еще около двух тысяч военных из 82-й воздушно-десантной дивизии. Позже стало известно, контингент расширился до 50 тысяч человек. По данным газеты, десантники будут находиться в зоне досягаемости Ирана. Точное местоположение не раскрывается. Предположительно, солдаты примут участие либо в захвате острова Харк, либо в другой операции совместно с пехотинцами.
При этом, как утверждают военные эксперты, даже 50 тысяч военнослужащих — это слишком мало для проведения масштабной кампании. Иран занимает почти треть территории континентальной части Соединенных Штатов, а его население составляет около 93 миллионов человек. По мнению аналитиков, захватить и удержать страну с помощью имеющегося контингента практически невозможно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.