Главное шоу: США готовится назвать виновника в провале в Иране

В беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, как связана отставка Фелана с провалом США в Иране.
«Дело в том, что сейчас вот этот оригинальный министр войны, бывший шоумен практически всех более-менее опытных профессионалов четырёхзвёздных генералов заставил уйти. Скорее всего, и этот министр ушёл, под воздействием этого деятеля, на которого Трамп может списать все свои ошибки. Вполне возможно, он скажет: “Ну вот я ему доверил, он обещал”», — сказал он.
Об отставке Фелана с поста министра ВМС США стало известно 23 апреля. Позже Трап в своей соцсети опубликовал пост, в котором назвал Фелана своим давним другом и подчеркнул, что высоко ценит проделанную Феланом работу, несмотря на его решение покинуть свой пост.