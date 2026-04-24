Главное шоу: США готовится назвать виновника в провале в Иране

Министр Военно-морских сил США Джон Фелан покинул пост. Как связана его отставка с провалом США в Иране, объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.

Источник: Аргументы и факты

В США ушел в отставку министр Военно-морских сил Джон Фелан. По данным западных СМИ, одной из причин его ухода с должности стали напряженные отношения с главой Пентагона Питом Хегсетом.

В беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, как связана отставка Фелана с провалом США в Иране.

«Дело в том, что сейчас вот этот оригинальный министр войны, бывший шоумен практически всех более-менее опытных профессионалов четырёхзвёздных генералов заставил уйти. Скорее всего, и этот министр ушёл, под воздействием этого деятеля, на которого Трамп может списать все свои ошибки. Вполне возможно, он скажет: “Ну вот я ему доверил, он обещал”», — сказал он.

Об отставке Фелана с поста министра ВМС США стало известно 23 апреля. Позже Трап в своей соцсети опубликовал пост, в котором назвал Фелана своим давним другом и подчеркнул, что высоко ценит проделанную Феланом работу, несмотря на его решение покинуть свой пост.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше