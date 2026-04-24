Итальянцы стали покупать дешёвые продукты из-за энергокризиса

Нынешний энергетический кризис и повышение цен на топливо заставили жителей Италии снизить качество потребляемых продуктов, рассказал итальянский шеф-повар и преподаватель кулинарных курсов Gambero Rosso Алессандро Пиньятьелло.
Его слова приводит РИА Новости.
Из-за подорожания дизельного топлива растут издержки производителей и ритейла, которые в итоге полностью ложатся на обычные семьи, рассказал шеф-повар.
Пиньятьелло пояснил, что в связи с экономическими трудностями потребители отходят от традиционной средиземноморской диеты и реже готовят сложные блюда вроде рагу «болоньезе». По его словам, вместо качественной говядины самым востребованным мясом в стране стала более доступная курица.
«Рост цен на топливо приводит к цепной реакции», — заключил шеф-повар.
