Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянцы стали покупать дешёвые продукты из-за энергокризиса

Нынешний энергетический кризис и повышение цен на топливо заставили жителей Италии снизить качество потребляемых продуктов, рассказал итальянский шеф-повар и преподаватель кулинарных курсов Gambero Rosso Алессандро Пиньятьелло.

Нынешний энергетический кризис и повышение цен на топливо заставили жителей Италии снизить качество потребляемых продуктов, рассказал итальянский шеф-повар и преподаватель кулинарных курсов Gambero Rosso Алессандро Пиньятьелло.

Его слова приводит РИА Новости.

Из-за подорожания дизельного топлива растут издержки производителей и ритейла, которые в итоге полностью ложатся на обычные семьи, рассказал шеф-повар.

Пиньятьелло пояснил, что в связи с экономическими трудностями потребители отходят от традиционной средиземноморской диеты и реже готовят сложные блюда вроде рагу «болоньезе». По его словам, вместо качественной говядины самым востребованным мясом в стране стала более доступная курица.

«Рост цен на топливо приводит к цепной реакции», — заключил шеф-повар.

Ранее эксперт Андрей Кошкин предупреждал о риске введения карточной системы в отдельных странах Европы на фоне экономических трудностей.