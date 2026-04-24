Слюсарь: БПЛА уничтожен в Каменске-Шахтинском

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область был уничтожен беспилотник в городе Каменск-Шахтинский, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в Telegram-канале.
Днём ранее более десяти БПЛА ВСУ подавили в нескольких городах Самарской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше