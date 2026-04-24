Иран выпускает жало: США не выстоять после суперудара по корбалям

Соединенные Штаты, начиная военную кампанию против Ирана, были уверены, что Исламской Республике нечего противопоставить, она не имеет современного качественного вооружения. На практике все оказалось далеко не так. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, Иран применил еще не все вооружение.
«Иран показал, что может ответить, с самого начала, по всем аспектам, когда наносил удары по базам. США и тем государствам, которые эти базы разместили. И по факту Ирану остаётся чем отвечать и, думаю, ещё не всё Тегеран применил. Потому что есть ещё гиперзвуковые ракеты, которые являются достаточно серьёзным оружием против флота», — сказал он.
Дандыкин обратил внимание на то, что иранские баллистические ракеты способны преодолеть расстояние в 4500 км.
«Американцы могут держать свои авианосцы на большом расстоянии. Но нужно учитывать, что иранские баллистические ракеты до базы Диего-Гарсия доставали, а это 4 500 км. Со стороны США потрачено уже очень много: и ракет, и крылатых, и ПВО, и так далее. А ведь они позиционировали, что возможностей Пентагона или Министерства войны на два локальных конфликта хватит, а по сути, с одним не справляются», — добавил он.
