Страны ЕС утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026 и 2027 годы, заявил в четверг глава Евросовета Антониу Кошта.
«Это кровавые деньги, которые Евросоюз выделяет на продолжение военного конфликта на Украине, добиваясь полного уничтожения ее государственности и народа. Евросоюзом точно движет не здравомыслие и желание мира. Маски все сброшены», — сказал Шеремет.
По его словам, Евросоюз рассматривает Украину как буферную территорию, которую можно использовать для удовлетворения своих реваншистских амбиций и получения дивидендов на крови славянских народов.
«Именно вмешательство Евросоюза во внутреннюю политику Украины привело ее к катастрофе и хаосу», — сказал депутат.