Superjob: работодатели часто определяют зарплату по результатам собеседования

Работодатели в России зачастую не указывают зарплаты в вакансиях, поскольку итоговая сумма определяется по результатам собеседования.
Так ответили 60% рекрутеров, говорится в исследовании Superjob.
По его данным, трое из десяти работодателей таким образом хотят скрыть предлагаемую соискателям зарплату от действующих сотрудников и конкурентов, ещё 27% компаний так изучают зарплатные ожидания соискателей.
Ещё 20% работодателей не указывают доход для привлечения большего числа кандидатов, а 17% надеются сэкономить, утверждая, что всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить.
По информации РИА Новости, исследование проводилось среди 500 россиян в 190 населённых пунктах.
