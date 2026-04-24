Superjob: работодатели часто определяют зарплату по результатам собеседования

Работодатели в России зачастую не указывают зарплаты в вакансиях, поскольку итоговая сумма определяется по результатам собеседования.

Так ответили 60% рекрутеров, говорится в исследовании Superjob.

По его данным, трое из десяти работодателей таким образом хотят скрыть предлагаемую соискателям зарплату от действующих сотрудников и конкурентов, ещё 27% компаний так изучают зарплатные ожидания соискателей.

Ещё 20% работодателей не указывают доход для привлечения большего числа кандидатов, а 17% надеются сэкономить, утверждая, что всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить.

По информации РИА Новости, исследование проводилось среди 500 россиян в 190 населённых пунктах.

Ранее в Роскачестве заявили, что россияне стали чаще искать работу по рекомендациям.

Замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец между тем выразила мнение, что в ближайшие годы российский рынок труда ждёт жёсткое расслоение.