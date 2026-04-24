Власти Ирана выступили с совместным заявлением о единстве нации

Руководство Ирана выступило с совместным заявлением о национальном единстве на фоне слухов о расколе в правительстве, следует из публикаций высокопоставленных политиков в социальной сети X.
Схожие сообщения разместили президент Ирана Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
Президент пояснил, что в Иране нет деления на радикалов или умеренных, так как все граждане выступают революционерами. По словам Галибафа и Аракчи, государственные институты продолжают действовать сообща, а выбранный путь приведёт страну к победе.
«Мы заставим агрессора раскаяться в своих деяниях», — написал Пезешкиан.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в Иране произошёл раскол по поводу Ормузского пролива.