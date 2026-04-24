Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ирана выступили с совместным заявлением о единстве нации

Руководство Ирана выступило с совместным заявлением о национальном единстве на фоне слухов о расколе в правительстве, следует из публикаций высокопоставленных политиков в социальной сети X.

Схожие сообщения разместили президент Ирана Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

Президент пояснил, что в Иране нет деления на радикалов или умеренных, так как все граждане выступают революционерами. По словам Галибафа и Аракчи, государственные институты продолжают действовать сообща, а выбранный путь приведёт страну к победе.

«Мы заставим агрессора раскаяться в своих деяниях», — написал Пезешкиан.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в Иране произошёл раскол по поводу Ормузского пролива.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше