В Латвии снимают на видео чтящих память воинов ВОВ на кладбищах

Ранее житель Латвии Александр Бангер принял решение переехать в Россию после длительного проживания под Ригой. Он сообщил, что столкнулся с изменением отношения к русскому языку и символам, связанным с историей Второй мировой войны. По его словам, в 2022 году в стране демонтировали памятник Освободителям Риги, что стало для него важным фактором. Мужчина переехал в Псковскую область вместе с матерью и кошкой. В регионе, как он отметил, сформировалось сообщество переселенцев из разных стран, где люди помогают друг другу с адаптацией и оформлением документов.