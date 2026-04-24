Защита просит частично открыть судебный процесс по делу Бальбека

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Защита просит частично открыть судебный процесс по делу экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин.
Ранее дело Бальбека передали для рассмотрения по существу в Киевский районный суд Симферополя. Первое заседание прошло 17 апреля в закрытом режиме.
«Ближайшее судебное заседание состоится 15 мая с рассмотрения вопроса о частичном открытии судебного процесса, на чем настаивает защита, так как это позволит соблюсти принципы гласности и открытости судебного рассмотрения уголовных дел», — сказал Анохин.
По его словам, ранее суд удовлетворил ходатайство представителя потерпевшей, вице-премьера крымского правительства Елены Романовской, о закрытии процесса из-за содержания сведений о её частной жизни.
«Защита заявила ходатайство о проведении судебного процесса в открытом режиме по другим эпизодам, не связанным с указанными сведениями. Закон позволяет закрыть процесс как полностью, так и частично», — сказал адвокат.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяются три уголовные статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека. Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.