Глава РФПИ спросил, как ЕС будет платить за российский газ после новых санкций

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом, как Евросоюз будет оплачивать поставки российского газа после запрета на проведение транзакций с участием российских банков. Соответствующий пост он опубликовал в пятницу, 24 апреля, в соцсети X.
— Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он вскоре будет умолять? — написал Дмитриев.
23 апреля страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. ЕС ввел ограничения против ряда банков. Среди них банки «Держава», БКС-банк, «Левобережный», Металлинвестбанк, «Солидарность», Бланк-банк, «Итуруп», «Еврофинанс Моснарбанк», Фора-банк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), Челябинвестбанк, СДМ-банк, «Аверс», «Хлынов», Почта-банк, «Авангард», Енисейский объединенный банк и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).
Европейский союз в рамках нового пакета санкций также вводит полный секторальный запрет на поставщиков и платформы, созданные в России, для перевода и обмена криптоактивов.