Россиянам объяснили, есть ли ответственность за недопуск газовщика в квартиру

С 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила проведения проверок газового оборудования, закреплённые в постановлении правительства России № 1967 от 29 ноября 2025 года. Эти правила вводят ряд изменений, направленных на ужесточение требований к допуску специалистов и расширение прав жильцов при согласовании времени визита.
Об этом напомнила в беседе с RT Елена Гладкова, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика».
«Во-первых, важно отметить, что плановая проверка газового оборудования — это не внезапный визит. Газовая служба обязана заранее уведомить жильца о предстоящем визите. Согласно правилам, график проверок размещается на сайте исполнителя, а уведомление направляется за 20 календарных дней до визита. За три дня до визита направляется дополнительное напоминание. При этом жильцы имеют право один раз перенести дату визита, но не более чем на 30 дней», — заявила специалист.
По её словам, если жилец не воспользовался этим правом и не обеспечил доступ в назначенное время, его отсутствие приравнивается к недопуску.
«В этом случае сотрудник газовой службы составляет акт (если хозяина нет — в присутствии двух соседей) и направляет копию жильцу. Важно отметить, что штрафа за разовое отсутствие жильца дома нет», — подчеркнула Гладкова.
Однако, как объяснила собеседница RT, если недопуск повторяется два и более раза, газораспределительная организация может приостановить подачу газа.
«Если жилец был дома, но сознательно отказался пустить специалистов, процедура фиксации также предполагает составление акта об отказе в допуске. В этом случае, помимо риска отключения газа после двух отказов, наступает административная ответственность по ст. 9.23 КоАП России. За отказ впустить специалиста для планового ТО предусмотрен штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Если же из-за такого отказа произошла авария или возникла угроза жизни людей, штраф для гражданина вырастает до 150 тыс. рублей», — заключила она.
