Налоговая через суд взыскивает задолженность с певца Покровского*

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Налоговая через суд взыскивает задолженность с лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского* (признан в РФ иноагентом), следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что заявление к Покровскому* о взыскании задолженности по уплате налогов принято к производству московским судом, заседание назначено на 28 апреля.
Истцом значится ИФНС России № 33 по городу Москве, данная инспекция обслуживает налогоплательщиков района Митино. По данным ряда СМИ, Покровский* владеет четырехкомнатной квартирой возле станции метро «Митино».
Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы.
Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние и участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.
Несколько лет назад Покровский* переехал в США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента,