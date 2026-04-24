Трамп заявил о вере в силу диалога с Путиным и раскритиковал страны G7

Президент США Дональд Трамп заявил о своей вере в силу диалога, комментируя взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом американский лидер рассказал во время выступления в Белом доме. Его слова приводит РИА Новости.
Как следует из публикации, глава государства подверг критике политиков из стран G7 за решение исключить Россию из состава организации.
Трамп пояснил, что западные союзники совершили глупый поступок, поскольку на своих встречах они тратят 90% времени на разговоры о России. По его словам, наличие вооружённых конфликтов не должно становиться поводом для отказа от коммуникации.
«Я придерживаюсь мнения, что говорить нужно со всеми», — подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20 в Майами.