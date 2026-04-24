Спикер ГД заявил о роли дореволюционных Дум — заложены основы парламентаризма

Дореволюционные созывы Государственной думы Российской империи сыграли важную роль в формировании парламентаризма, сообщает «Российская газета» со ссылкой на статью председателя Госдумы.
Отмечается, что в тот период был накоплен опыт проведения выборов, парламентских дискуссий и создания политических коалиций, а также заложены основы законотворческой работы.
Отдельно подчеркивается роль главы правительства Российской империи, который после роспуска Второй Думы добился изменения избирательных правил. Эти меры, по оценке, позволили повысить эффективность работы парламента.
Третий созыв Думы стал первым, который отработал полный пятилетний срок. В этот период были приняты решения в сфере аграрной политики, страхования рабочих и бюджетного процесса.
Указывается, что реформы того времени рассматривались как шаг к укреплению института народного представительства.
